فريق طبي بمستشفى بللحمر يستأصل ورم ليفي من فتاة عشرينية

محمد بن طحيطح(صدى):

نجح فريقي طبي بقيادة استشاري الجراحة العامة كطبيب بمستشفى باللحمر العام الدكتور على بن مانع الأحمري، في استئصال ورم ليفي بمنطقة الصدر لفتاه من العقد الثاني من العمر كان يزن 270 جرام .

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى ال شايع، أن المريضة تم حجز موعد لها مع الدكتور المعالج بالمستشفى وبعد الكشف وإجراء الفحوصات، خضعت للعملية الجراحية، وقد تكللت ولله الحمد بنجاح وخرجت المستشفى بصحة جيدة.

يذكر أن مستشفى باللحمر، شهد تعاونًا من استشاري الجراحة العامة والمناظير والعيون والأنف والحنجرة .