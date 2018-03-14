بالصور.. العرين يتوج بطلاً للدوري الممتاز لكرة الطائرة للناشئين

محمد بن طحيطح (صدى):

نجح نادي العرين الرياضي من محافظة ظهران الجنوب، في الصعود للدوري الممتاز في لعبة كرة الطائرة لدرجة الناشئين في بطولة تصفية أبطال المناطق لدرجة الناشئين للصعود للدوري الممتاز، وتوج بالكأس والميداليات الذهبية بعد فوزه في المباراة الختامية على فريق الموج من القصيم بثلاثة أشواط دون مقابل وحل فريق قلوة من الباحة ثالثا.

كرم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي في كرة الطائرة، عبدالعزيز العمر، نادي العرين بالكأس والميداليات الذهبية؛ نيابة عن الدكتور إبراهيم البابطين رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، وبحضور مدير مكتب هيئة الرياضة بمكة المكرمة أسامة زامل، ورئيس لجنة حكام البطولة صالح محفوظ الغامدي، والتي كانت البطولة في استضافة نادي الوحدة من مكة المكرمة بمشاركة ثمان فرق.

واستقبل مجلس إدارة النادي الفريق في مطار أبها الإقليمي، بالورود، وعبر رئيس النادي حسين محمد ال زاهر الوادعي، عن الفرحة بالصعود للدوري الممتاز، مؤكدًا أن فريق العرين يمثل محافظة ظهران الجنوب خاصة ومنطقة عسير عامة، وقدم شكره لبعثة الفريق على رأسهم إداري اللعبة تركي سعيد مسعد ومدرب الفريق الكابتن محمود مرسي محمد وجميع اللاعبين والتقطت الصور مع جميع اعضاء إدارة النادي .

