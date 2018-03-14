بالصور.. فتح الحركة المرورية على جسر تقاطع الحائر مع عرفات
أعلنت أمانة منطقة الرياض ، عن فتح الحركة المرورية ، اليوم الأربعاء ، على جسر تقاطع طريق الحائر مع طريق عرفات ، الذي تنفذه الأمانة ، لتخفيف الحركة المرورية على مسارات الخدمة .
وأشارت الأمانة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن إغلاق الطريق في وقت سابق ، كان لتتمكن فرق الأمانة بالمنطقة ، من استكمال أعمال السفلتة والأرصفة الجانبية ، موضحة أنه سيتم افتتاح كامل المشروع خلال الأسابيع القادمة .
(( ابوفهد )) صقر بن عقاب شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6512 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الطريق الملقب بشكمان الرياض