” العيسى ” : لدينا برنامج التدريب المهني وتطوير مركز متكامل

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على سعي الوزارة لتطوير ثقافة المعلمين والمعلمات وفكرهم وطريقتهم في التدريس ودورهم في المدرسة باعتبار أنهم عنصر اساسي في نجاح أي عملية تعليمية.

وأشار العيسى إلى أن مشاركة المملكة خلال السنوات الماضية في الاختبارات الدولية مثل ” TIMSS ” و ” ﺑﯾرﻟز ” كانت أقل من المتوسط ولم تحقق نتائج جيدة.

وقال العيسى: المعلم في حاجة لقاعدة قوية في التخصص الذي يدرسه مع امتلاكه لقدرات وامكانيات عالية في التدريس وطرقه وغيرها من المهارات التربوية.

وأضاف: لدينا برنامج التدريب المهني وتطوير مركز متكامل للتطوير المهني على مستوى الوزارة وادارات التعليم وسينطلق قريبًا.