بالفيديو.. رسالة مفاجئة من الروبوت ” صوفيا ” لمصر

القاهرة(صدى):

قامت الروبوت الشهيرة ” صوفيا ” ، بتوجيه رسالة إلى الشعب المصري ، أعلنت خلالها زيارتها إلى مصر ، قريبًا .

وظهرت ” صوفيا ” ، خلال مقطع فيديو وهي تعبر عن رسالتها إلى المصريين ، لتكشف عن زيارتها الأولى إلى مصر، ومشاركتها خلال فعاليات ملتقى صناعة الإبداع في دورته الخامسة .

وتستعد مصر ، لإطلاق فعاليات ملتقى صناعة الإبداع ، يومي 17 و18 أبريل المقبل ، بمشاركة واسعة من كبار الخبراء في عالم التسويق والاتصال والتصميم .

