بالفيديو.. رسالة مفاجئة من الروبوت ” صوفيا ” لمصر
قامت الروبوت الشهيرة ” صوفيا ” ، بتوجيه رسالة إلى الشعب المصري ، أعلنت خلالها زيارتها إلى مصر ، قريبًا .
وظهرت ” صوفيا ” ، خلال مقطع فيديو وهي تعبر عن رسالتها إلى المصريين ، لتكشف عن زيارتها الأولى إلى مصر، ومشاركتها خلال فعاليات ملتقى صناعة الإبداع في دورته الخامسة .
وتستعد مصر ، لإطلاق فعاليات ملتقى صناعة الإبداع ، يومي 17 و18 أبريل المقبل ، بمشاركة واسعة من كبار الخبراء في عالم التسويق والاتصال والتصميم .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7816 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقبلت صوفيا☺😁معش موكب والا ندور لش😁😁
رااايق[ عدد التعليقات: 4098 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا دوري لها *!!! هههههههههههههههههههههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7816 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه☺
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44090 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههه ايوالله يااخت خنوبيه ..
,, يبغالنا نشوف لها موكب على مستوى حصني ,, لابو صوفيا لابو من صنعها ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26194 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعقبي يا صُليعه ماعد الى تمهرين
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7816 ] نشر منذ 2 ساعتين
☺😁😁
نهار السلام[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه
خطيرة انتي يامتفائله
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8742 ] نشر منذ 1 ساعة
طــــــــيب هــي مِتــزوجـــه وإلا عَــــزبـه .؟.😅😊😅.
.
إذا هــي عَــــزبـه راح أخطبـــها لِخـــوي أبوفارس .😊.
abu ammar[ عدد التعليقات: 16135 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههه
ان راحت لمصر ما عينت خير
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 51 دقيقة
صفيا ذي الي اذكرها الي عطوها الجنسيه السعودية
كل الي تسويه معروف انه فوترشورب ولا تنطلي علينا
هذي واحداً جالس بغرفه بروحه ويتحكم فيها بالكمبيوتر يوم تتحرك ويحركها ويتكلم من الداخل على أساس هي ويتغير صوتها حرمه والنَّاس مصدقه ذَا العبه
الله لا يبلانا