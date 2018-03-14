بالصور.. مدير جوازات عسير يبحث مع سفير أفغانستان أوضاع الجالية بالمنطقة

محمد بن طحيطح (صدى):

استقبل مدير جوازات منطقة عسير اللواء سعد بن ابراهيم الخالدي، في مكتبه سعادة سفير جمهورية أفغانستان الاسلامية لدى المملكة السيد / سيد جلال كريم والوفد المرافق معه.

وخلال اللقاء تمّ مناقشة الموضوعات المشتركة التي تخص اوضاع الجالية الافغانية بمنطقة عسير بما يحقق نظامية إقامة الجالية الافغانية والتمتع بحقوقهم في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.

وعبر سعادة السفير سيد جلال كريم عن عظيم شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وما حققه اللقاء من أهداف تهم الجانبين

وفِي نهاية اللقاء تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة