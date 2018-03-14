تفاصيل رموز الهوية الجديدة لوزارة الدفاع

نايف السالم(صدى):

أطلقت وزارة الدفاع ، الهوية والشعار الجديدين لها ، اليوم الأربعاء ، حيث تم تصميمهما بمعاني مستمدة من الوطن ، وحماية أمنه وسيادته .

وأوضح مركز التواصل الحكومي الموحد ، التفاصيل الجديدة للهوية ، حيث تتضمن تفاصيل الشعار وأجزاءه ، والمعاني الهادفة وراء كل جزئية منها .

وتحتوي تفاصيل الشعار على السيفان والنخلة ، وهي رمز الحكومة السعودية ورمز الدفاع عن السلام ، بالإضافة إلى خمسة أشكال تعبر عن حماية القوات المسلحة لرمز ” السيفين والنخلة ” ، وهي :

البندقيتان المتقاطعتان ترمز ” للقوات البرية الملكية السعودية ” .

الجناحان ويرمزان ” للقوات الجوية الملكية السعودية ” .

المرساة تمثل ” القوات البحرية الملكية السعودية ” .

المدفع المضاد للطائرات ويقصد به ” قوات الدفاع الجوية الملكية السعودية ” .

الصواريخ ويقصد بها ” قوة الدفاع الاستراتيجية الملكية السعودية ” .

أما عن الحلقات الخمس المتواجدة خلف رموز الأسلحة ، فكل واحدة منها تمثل إحدى قوات الدفاع وهي تعمل مجتمعة ، بينما يرمز إكليل سعف النخيل حول الأسلحة للسلام والانسجام ، ويمثل الشريط الأحمر وهو نقطة التقاء السعفتين واتحادهما ؛ الوحدة بين المواطنين والحكومة ، وأعلى مجموعة الشعار ، يمثل التاج الملكي السعودي رمزًا للملك وللدولة .