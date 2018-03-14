أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير سعود بن سلمان

واس(صدى):

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على والدة صاحب السمو الأمير سعود بن سلمان بن محمد – رحمها الله – وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .

وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز , وصاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن محمد , وصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز , وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز , وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني , وأبناء الفقيدة صاحب السمو الأمير سعود بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير خالد بن سلمان بن محمد .

كما أدى الصلاة معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز وعدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وجمع من المواطنين .