الأرصاد: نشاط في الرياح السطحية وسقوط الأمطار علي أنحاء المملكة

سالم المطيري(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، عن توقعها بوجود نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار والتى تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة خلال النهار و فرصة لهطول أمطار رعدية خاصة على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض مساء يوم الخميس .

وأوضحت الهيئة في بيانها، أنها تتوقع مساء يوم غدٍ الخميس، أن تنشط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار والتى تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة خلال النهار وفرصة لهطول أمطار في منطقة القصيم والشرقية وعسير والباحة.