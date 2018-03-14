فلكية جدة: الاعتدال الربيعي سيأتي الثلاثاء القادم

نايف السالم(صدى):

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة إن الاعتدال الربيعي يحدث في المملكة والمنطقة العربية وكامل النصف الشمالي للكرة الارضية يوم الثلاثاء 20 مارس عند الساعة 7:15 مساء، حيث وسيستمر فصل الربيع 3 اشهر و 17 ساعة و 52 دقيقة .

ويذكر أن الاعتدال الربيعي يمثل نقطة في مدار الأرض حول الشمس وهو ايضا علامة للحظة التي تعبر فيها الشمس “ظاهريا” خط الاستواء السماوي ” منتقلة من النصف الجنوبي إلى النصف الشمالي لقبة السماء.

وأضاف ابو زهرة : وتكون أشعة الشمس عاموديه على منطقة الاستواء وتتوزع الحرارة والإضاءة بشكل متساوي على نصفي الكرة الأرضية بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية ، تتلقى اشعة الشمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر في القطبين وذلك بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة ولكن لان الأرض لا تتوقف أبدا في حركتها حول الشمس فان هذا التساوي سوف يتغير بسرعة.

وتابع : وسيلاحظ الراصد للسماء في يوم الاعتدال الربيعي أن الشمس تشرق من نقطة الشرق الأصلية وتغرب في نقطة الغرب الأصلية وبعد ذلك سيلاحظ أن الفجر أصبح مبكرا وأصبحت الشمس تغرب متأخرة ومن خلال مراقبه قوس مسار الشمس الظاهري في السماء كل يوم سيلاحظ انه يتغير باتجاه الشمال.