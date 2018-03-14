المسؤول السوري الذي وقع اتفاقية مع قطر يفجر مفاجأة مثيرة

طلال الضوي(صدى):

بعدما ثار غضب عناصر مختلفة من نظام الأسد ، لتوقيع اتفاقية بين اتحاد الكرة السوري وتنظيم الحمدين ، أكد رئيس الاتحاد السوري صلاح رمضان ، الذي وقع الاتفاقية مع قطر ، إن موقف الدوحة أكثر إحراجًا من النظام السوري ، بعد توقيع هذه الاتفاقية .

وكشف ” رمضان ” ، خلال تصريحه لأحد الإذاعات السورية ، يوم أمس الثلاثاء ، أن كل ما جرى بين الاتحاد السوري للكرة ودولة قطر ، كان يحدث ” تحت الطاولة ” ، إلا أنه بعد الاتفاقية أصبح ” فوق الطاولة ” .

وأشار رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم ، خلال تصريحه ، إلى أن القطريين هم من تعرضوا للإحراج أمام السعودية والإمارات والمقاطعة السورية ، لافتًا إلى أن توقيع الاتفاقية مع الدوحة ، سبب لها إحراجًا أمام هذه الأطراف ، وليس له كممثل رسمي لمؤسسة تابعة للأسد .

وأوضح صلاح رمضان ، أن القطريين أحرجوا ، بعدما تم وضع العلم الرسمي لسوريا على طاولة الاتفاق ، باعتبار أن قطر تعلن اعترافها رسميًا بنظام بشار الأسد .