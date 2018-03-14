إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بعقبة ضلع عسير

محمد بن طحيطح (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير، محمد بن حسن الشهري، أن عمليات المنطقة تلقت بلاغ ظهر اليوم الأربعاء عن حادث تصادم نجم عنه خمس إصابات .

وتفصيلاً: تلقت العمليات بلاغ عن حادث في عقبه ضلع الساعة 14:17 ظهراً نتج عن الحادث خمس اصابات متفرقه وعلى الفور باشر الحادث ثلاث فرق اسعافيه ونقلت جميع الإصابات لمستشفى أبها الخاص .

وشدد الهلال الأحمر، على الجميع إلى المسارعة في افساح الطريق وعدم التجمهر ليتمكن رجال الميدان لإتمام عملهم دون عوائق مذكراً بقوله تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) .