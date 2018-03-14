إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بعقبة ضلع عسير
أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير، محمد بن حسن الشهري، أن عمليات المنطقة تلقت بلاغ ظهر اليوم الأربعاء عن حادث تصادم نجم عنه خمس إصابات .
وتفصيلاً: تلقت العمليات بلاغ عن حادث في عقبه ضلع الساعة 14:17 ظهراً نتج عن الحادث خمس اصابات متفرقه وعلى الفور باشر الحادث ثلاث فرق اسعافيه ونقلت جميع الإصابات لمستشفى أبها الخاص .
وشدد الهلال الأحمر، على الجميع إلى المسارعة في افساح الطريق وعدم التجمهر ليتمكن رجال الميدان لإتمام عملهم دون عوائق مذكراً بقوله تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) .
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