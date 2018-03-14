بالصور.. ” تقنية الرياض ” والمدارس تعززان الثقافة المهنية

سعيد العجل(صدى):

تسعى الكلية التقنية بالرياض بالتعاون مع المدارس الثانوية نظام المقررات إلى تعزيز الثقافة المهنية داخل المدارس تنفيذا ” لمتطلبات برنامج التحول الوطني 2030 واستناداً إلى نتائج تطبيق البرامج المهنية الحالية والسابقة.

وصرح عميد الكلية التقنية بالرياض الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الحامد بأن تطبيق مبادرة التأهيل والتثقيف المهني في التعليم العام في مرحلتها الخامسة، وتأتي تحقيقاً للتكامل في العمل وصولاً إلى الأهداف المشتركة والتي تعود بالفائدة على الوطن وأبنائه وبناته طلاب وطالبات التعليم العام.

ويعتبر برنامج التأهيل والتثقيف المهني لطلاب التعليم العام أحد البرامج التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع وزارة التعليم، وتهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية مما يسهل التحاق طلاب التعليم بسوق العمل بعد التخرج، وتشجيع الشباب على الالتحاق بالتخصصات المهنية والتقنية التي يحتاج إليها سوق العمل إلى جانب نشر ثقافة العمل المهني ومساعدة الطلاب على اكتشاف ميولهم وقدراتهم في وقت مبكر.

وذكر م. خالد الجارالله المشرف على البرنامج بالكلية التقنية بالرياض بأنه تم وضع خطة البرنامج وفق جدول زمني واضح وسليم، ووضع الأنظمة والقوانين المنظمة لسير البرنامج، وتم التواصل مع المدارس المشاركة في البرنامج، والاشراف والمتابعة لأوضاع المتدربين، ومتابعة تنفيذ خطة التدريب، وتجهيز وطباعة وثائق اجتياز المقرر ووثائق اجتياز البرنامج، في مقررات شملت اقسام التقنية الإلكترونية، وتقنية البيئة والتقنية المدنية والمعمارية، والتقنية الميكانيكية، وتقنية الحاسب الآلي، والتقنية الكهربائية، والمحركات والمركبات.

كما قُدمت خلال الفصل التدريبي عدد من الأنشطة التي ترفع من مستوى جودة التدريب ، وكذلك تعطي انطباع عن مستوى التفاعل مع البيئة التدريبية بزيادة العطاء والحرص على بذل مزيد من الجهد لجعل الكلية بيئة جاذبة للتعلم.

