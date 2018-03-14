لندن تحذر الرعايا البريطانيين الراغبين في التوجه إلى روسيا

لندن(صدى):

وجهة وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء، تحذيرًا إلي رعاياها المتوجهين إلي روسيا من مخاطر مضايقا، وذلك بعد ما أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ، طرد 23 دبلوماسياً روسياً من المملكة المتحدة، لاعتبار روسيا ” مسؤولة ” عن تسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

كما أعلنت ماي، ” تعليق الاتصالات الثنائية ” مع موسكو، التي كان لديها حتى الآن 59 دبلوماسياً معتمداً في المملكة المتحدة،

من جهتها، نددت السفارة الروسية في لندن برد الفعل ” العدائي وغير المقبول وغير المبرر ” ، إثر سلسلة الاجراءات العقابية التي أعلنتها بريطانيا.

وقالت السفارة في بيان: ” نعتبر هذا العمل العدائي غير مقبول وغير مبرر على الاطلاق. كل المسؤولية عن تدهور العلاقات الروسية – البريطانية تقع على عاتق القيادة السياسية الحالية في بريطانيا ” .

اقرأ أيضا:

بعد قضية الجاسوس الروسي.. بريطانيا تقرر مقاطعة مونديال روسيا