لندن تحذر الرعايا البريطانيين الراغبين في التوجه إلى روسيا
وجهة وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء، تحذيرًا إلي رعاياها المتوجهين إلي روسيا من مخاطر مضايقا، وذلك بعد ما أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ، طرد 23 دبلوماسياً روسياً من المملكة المتحدة، لاعتبار روسيا ” مسؤولة ” عن تسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.
كما أعلنت ماي، ” تعليق الاتصالات الثنائية ” مع موسكو، التي كان لديها حتى الآن 59 دبلوماسياً معتمداً في المملكة المتحدة،
من جهتها، نددت السفارة الروسية في لندن برد الفعل ” العدائي وغير المقبول وغير المبرر ” ، إثر سلسلة الاجراءات العقابية التي أعلنتها بريطانيا.
وقالت السفارة في بيان: ” نعتبر هذا العمل العدائي غير مقبول وغير مبرر على الاطلاق. كل المسؤولية عن تدهور العلاقات الروسية – البريطانية تقع على عاتق القيادة السياسية الحالية في بريطانيا ” .
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