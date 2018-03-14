بالصور.. انعقاد البرنامج التدریبي ” التدقیق الداخلي ” بـ ” تعليم تبوك “
ضمن الخطة التدریبیة لإدارة الجودة الشاملة بإدارة التعلیم بمنطقة تبوك تم انعقاد البرنامج التدریبي ( التدقیق الداخلي )
یوم الأحد 23- 6 – 1439هـ لمدة ثلاثة أيام لمشرفي الجودة الشاملة الأستاذ محرز القرني والأستاذ سلامة المعیقل لإكساب المتدربین.
طریقة التدقیق الداخلي ومتابعتھا.
وقد تضمن البرنامج المحاور التالیة :
1- تعریف التدقیق الداخلي وأنواعھا
2- كیفیة اختیار المدققین
3- طریقة عمل خطة للتدقیق الداخلي
4- مراحل التدقیق والنماذج المستخدمة في
التدقیق الداخلي وفق الدلیل الاجرائي للمدارس
ويستهدف البرنامج قادة المدارس بمكتب التعليم بمحافظة ضبا وفي نهاية البرنامج تم تقديم شهادات الحضور للمتدربين.
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