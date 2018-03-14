بالصور.. انعقاد البرنامج التدریبي ” التدقیق الداخلي ” بـ ” تعليم تبوك “

محمود البلوي(صدى):

ضمن الخطة التدریبیة لإدارة الجودة الشاملة بإدارة التعلیم بمنطقة تبوك تم انعقاد البرنامج التدریبي ( التدقیق الداخلي )

یوم الأحد 23- 6 – 1439هـ لمدة ثلاثة أيام لمشرفي الجودة الشاملة الأستاذ محرز القرني والأستاذ سلامة المعیقل لإكساب المتدربین.

طریقة التدقیق الداخلي ومتابعتھا.

وقد تضمن البرنامج المحاور التالیة :

1- تعریف التدقیق الداخلي وأنواعھا

2- كیفیة اختیار المدققین

3- طریقة عمل خطة للتدقیق الداخلي

4- مراحل التدقیق والنماذج المستخدمة في

التدقیق الداخلي وفق الدلیل الاجرائي للمدارس

ويستهدف البرنامج قادة المدارس بمكتب التعليم بمحافظة ضبا وفي نهاية البرنامج تم تقديم شهادات الحضور للمتدربين.

