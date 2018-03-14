لقطات نادرة لمدينة الرياض بمنتصف السبعينات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا فيديو، يتضمن لقطات قديمة نادرة، لمدينة الرياض، خلال فترة منتصف السبعينات الميلادية.
وذكر حساب ” ماضي جميل ” ، الذي نشر الفيديو عبر موقع ” تويتر ” ، أن المقطع يُظهر ” عماير الراجحي ” وقت بنائها.
لمن لم يشاهده ..
فيديو نادر للرياض منتصف السبعينات الميلادية .. يُظهر عماير الراجحي وقت البناء ..#الرياض #الرياض_الان #ذكريات pic.twitter.com/zkynoogRVT
— مــ جميـل ـاضي (@rakansooltaan) March 13, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44077 ] نشر منذ 49 دقيقة
طيب ,,
(( ابوفهد )) صقر بن عقاب شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6506 ] نشر منذ 39 دقيقة
الزمن الجميل القلوب بيضاء لا حقد ولا حسد ولا كراهيه كل واحد يتمنى الخير لغيره قبل مايتمناه لنفسه