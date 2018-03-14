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لقطات نادرة لمدينة الرياض بمنتصف السبعينات

لقطات نادرة لمدينة الرياض بمنتصف السبعينات
حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا فيديو، يتضمن لقطات قديمة نادرة، لمدينة الرياض، خلال فترة منتصف السبعينات الميلادية.

وذكر حساب ” ماضي جميل ” ، الذي نشر الفيديو عبر موقع ” تويتر ” ، أن المقطع يُظهر ” عماير الراجحي ” وقت بنائها.


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