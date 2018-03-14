العين الإماراتي يقترب من شراء ” الشحات ” نهائيا
كشف محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، عن وجود مفاوضات بين العين الإماراتي وإدارته لشراء اللاعب حسين الشحات المعار إلى صفوف النادي الإماراتي،بشكل نهائي.
وقال ” عبد السلام ” إن عقد إعارة الشحات للعين لا يوجد به بند أحقية الشراء، موضحًا: ” قبل توقيع العقود سألنا إدارة العين هل ترغبون في وجود هذا البند، فجاء الرد بالرفض “.
وفي السياق ذاته أكد على أن ” الشحات ” والمقاصة يرغبان في تواجده بالعين، بدلًا من الاحتراف في أندية أخرى، مشيرًا إلى أن تلقى عروض صينية ومن أندية سعودية، والنادي الأهلي المصري.
وأوضح: ” مجلس الإدارة يفضل أن يستمر حسين الشحات مع نادي العين، والمفاوضات بيننا وبينهم تستغرق بعض الوقت، لكن نأمل التوصل لاتفاق “.
وتابع: ” يهمني أن يتواجد اللاعب في المكان الذي يجد فيه الراحة النفسية، وهو نادي العين، ولذلك رغبتنا ورغبة اللاعب هي بقائه مع العين الذي يتفاوض معنا حالياً لضمه نهائياً “.
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