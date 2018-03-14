تدخين الحشيش في سن المراهقة يزيد خطر الإصابة بالذهان

هلسنكي(صدى):

أكدت دراسة فنلندية حديثة أن تدخين الحشيش 5 مرات فقط في سن المراهقة يزيد من خطر الإصابة بمرض الذُهان.

حيث كشف العلماء عن المزيد من الأدلة، وهي أن الحشيش الذي يدخنه الشباب عادة يؤدي إلى تدهور الصحة العقلية.

كما دعمت النتائج التي توصل إليها الباحثون الفنلنديون، مجموعة من الأدلة على أن الحشيش يمكن أن يدفع البعض إلى نقطة الانتحار، ويكونون أكثر عرضة لتطوير الذهان.

وقام الباحثون بتعقب أكثر من 6000 متطوع، بداية من عيد ميلادهم الخامس عشر حتى بلغوا الثلاثين لتقييم خطر تعرضهم لهذه الحالة.

وأشارت الأرقام إلى أن حوالي 1% من السكان يعانون من الذُهان، وهذا الأمر الذي يمكن أن يتسبب في الأوهام ، مثل سماع الأصوات ، ويؤدي إلى ضائقة شديدة، كما أظهر التحليل وجود صلة بين تدخين الحشيش وتطور مرض الذُهان.

بالإضافة إلى أن التدخين هو أحد الأسباب الرئيسية، التي تجعل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية حادة يموتون قبل عقود من أولئك الذين لا يفعلون.