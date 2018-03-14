شاب يقتل عجوز سبعينية بعد اغتصابها مرتين

لندن(صدى):

أقدم شاب بريطاني، يدعى كريج كيو، يبلغ من العمر 27 عامًا، باغتصاب مسنة تدعي جين هينجز” 72 عامًا ” مرتين، ثم قام بخنقها حتى الموت باستخدام وسادة، قبل أن يسرق خاتمي الزفاف والخطوبة الخاصة بها.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، فإن ” كيو ” ، قام بفعلته هذه تحت تأثير الكحول والمخدرات، واتهم باقتحام منزل السيدة العجوز، في الساعة الثانية صباحًا، ثم اغتصابها مرتين، وقتلها وسرق خاتميها اللذين كانا في أصابعها، وحقيبة يدها ومحفظتها وأغراض أخرى.

يُذكر أن الشرطة البريطانية، عثرت على جين هينجز، ميتة في سريرها، في ” ستافوردشاير ” بإنجلترا العام الماضي.