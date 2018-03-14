” توشيبا ” تطلق نظارة ذكية جديدة بديلا عن ” اللاب توب “

طوكيو(صدى):

طرحت شركة ” توشيبا ” ، نظارة ذكية جديدة تحل محل ” اللاب توب ” ، وتعتمد على الواقع المعزز، حيث تعرض النظارة شاشة كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 10 بدقة وضوح 640×360 بكسل، أمام عين واحدة فقط.

وتم إطلاق هذه النظارة الجديدة من قِبل الشركة، بعد عمل استغرق عامين متواصلين من الأبحاث والتطوير، بشكل مستطيلي، وبطارية تدوم 4 ساعات، فضلًا عن تصميم مشابه لنظارة ” جوجل جلاس ” الذكية.

وتتمثل أهم مميزات وتفاصيل النظارة الجديدة، فيما يلي:

1- النظارة مزودة بوحدة بصرية بها كاميرا 5 ميجا بكسل، وفلاش لالتقاط الصور، يمكن ضبطها صعودًا وهبوطًا.

2- مزودة بكابل ” يو إس بي ” لتوصيلها بجهاز بحجم ” آي بود ” لبث شاشة سطح مكتب يعمل بنظام ويندوز 10، ومواصفات كمبيوتر عالية الجودة.

3- يوضع الجهاز بحجم ” آي بود ” داخل غطاء يمكن ارتداؤه مع حزام البنطلون.

4- يمكن اقتران النظارة بخوذة المهندسين والعمال، لتزويدهم بالمعلومات في الوقت الحقيقي في غمضة عين، كما تخطط الشركة لإصدار يستهدف وظائف معينة مثل مفتشي الآلات وعمال المستودعات.

5- واجهة سطح المكتب الخاصة بويندوز تختلف قليلاً عن تلك المعتادة، لكنها تتمتع بنفس المميزات الخاصة بالشركات الكبيرة.

6- يمكن إدخال البيانات للنظارة، من خلال طريقتين للمدخلات، إما بواسطة لوحة لمسية على الجانب، أو مفاتيح موجودة على الجهاز الملحق.