سان جيرمان يستغنى عن فيراتي بسبب عصبيته

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، عن اقتراب لاعب وسط باريس سان جسرمان ماركو فيراتي، من الرحيل عن النادي الفرنسي الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت إن اللاعب بات قابلللرحيل نظرًا لعدم نضجه حتى الأن، حيث فشل في التحكم في أعصابه في موقعة الريال في مباراة الأياب مما تسبب في طرده، وخاض فريقه المباراة بـ 10 لاعبين فقط.

يجدر الإشارة إلى أن النادي الفرنسي تمسك الصيف الماضي بـ ” فيراتي ” في ظل محاولات برشلونة لضمه.

ومن المتوقع أن يواجه بي إس جي صعوبات في بيع فيراتي الصيف المقبل، فبعد أن كان البرسا عرض 100 مليون يورو لشرائه منذ عام، بحسب تقارير، لم تعد أبواب كامب نو مفتوحة الآن أمام اللاعب الإيطالي.