رجل يعاقب ابنته بختانها مرتين

لندن(صدى):

أقدم رجل أفريقي يقيم في لندن ، على السماح بختان ابنته مرتين في مناسبتين مختلفتين عندما كانت في سن التاسعة، بعد اتهامها بسرقة المال من منزل عائلتها .

وتعود الواقعة عندما روت الفتاة التي تبلغ من العمر الآن 16 عاماً ، لزميلاتها في المدرسة عن عقاب والدها لها بختانها مرتين في سن التاسعة.

على الفور ابلغت إحدى الطالبات الشرطة بمدينة لندن ، وتم تقديم الأب للمحاكمة .

وعلمت المحكمة التابعة للمحكمة الجنائية المركزية لإنجلترا وويلز (محكمة أولد بيلي) أنَّه ” على ما يبدو لم يكن ذلك نابعاً من أسبابٍ ثقافية أو عائلية، بل كما فهمت الفتاة كان أقرب إلى كونه وسيلةً للعقاب ” .

وقيل لأعضاء هيئة المُحلّفين إنَّ الفتاة المراهقة قالت في تصريحات إعلامية عقب تفجير تعرضها للاعتداء الوحشي بختانها مرتين ، إنَّها في كلتا المناسبتين اللتين خضعت فيهما للختان كانت تُدفَع للاستلقاء على سجادةٍ في الردهة، بمنزلها الكائن جنوبي لندن، وكانت تستلقي وهي عارية، بدءاً من الخصر وحتى الأسفل. وقالت إنَّها لم تتمكَّن من التعرُّف على الشخص الذي ختنها، الذي يمكن أن يكون رجلاً أو امرأة، لكنَّها تتذكَّر والدها وهو ” يُحرض ذلك الشخص ” .