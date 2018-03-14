مجمع الأمل بالرياض يحتفي بممرضيه المتميزين في خدمة المرضى

سعيد العجل(صدى):

احتفى مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض بموظفيه من إدارة خدمات التمريض المتميزين في تقديم الرعاية للمرضى والمراجعين وكذلك الأجنحة والأقسام المتميزة عن الربعين الأول والثاني للعام 1439هـ، وذلك بحضور المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني.

وأكد الدكتور القحطاني أن التمريض يعتبر العمود الفقري في تقديم خدمات الرعاية العلاجية والتأهيلية في المستشفيات عموما وفي المجمع خصوصا، وأن ما يتم رصده من جهود يقدمونها هي أعمال تدعو للفخر والاعتزاز، مقدما شكره لكافة الممرضين والممرضات العاملين في المجمع على هذه الجهود.

بدوره أوضح مدير خدمات التمريض عبدالله اليامي أن هذا الحفل يأتي ضمن برنامج إدارة التمريض للتحفيز والإبداع، والذي تم إطلاقه بداية العام الحالي، وتشمل أفضل رئيس قسم متميز وأفضل ممرض متميز وأفضل جناح متميز، يتم اختيارهم وفق معايير محددة ومن قبل لجنة مختصة.

وذكر أن الممرضين المتميزين عن الربعين الأول والثاني هم، شباب الحربي من العيادات الخارجية وفوزي الناصري من قسم الإسعاف والطوارئ وسارة عبدالسميع من الأقسام النسائية، وحصل جناحا (7) و(11) على درعي أفضل جناحين تنويميين، كما حصل عامر العماري وعثمان البيشي على درعي أفضل رؤساء أقسام، فيما تم تكريم الممرضين فيصل النعمي ومشعل المطيري على جهودهما الكبيرة والمتميزة خلال فترة رئاستهما لجناحي التنويم (15) و(10)، وقدم الدكتور القحطاني درعا تقديريا لإدارة العلاقات والإعلام الصحي على دعمهم برامج التمريض.