” العقاري ” يغطي أكبر شريحة من المستفيدين مقارنة بالمؤشرات العالمية

علي القحطاني(صدى):

اختتم مؤتمر تمويل الإسكان بالرياض، اليوم الأربعاء، مناقشاته التي تم خلالها إيضاح الخطط التطويرية لعمل الصندوق العقاري.

وأكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، خلال المؤتمر، يسعى الآن إلى تطوير إمكانياته ومواجهة التحديات بطرق أكثر فاعلية لخدمة 480 ألف أسرة بحلول 2020.

وأضاف ” العمودي ” أن الصندوق عمل على تحفيز القطاع التمويلي ليقوم بدوره في خدمة المواطن وتمكينه من امتلاك المسكن المناسب له، لافتًا إلى أنه قام بخدمة 860 ألف أسرة خلال 40 عامًا.

كما أشار إلى أن المملكة تعتبر هي الدولة الوحيدة عالميًا التي تدعم أرباح القرض العقاري لنسبة تصل إلى 100%، حيث يغطي الصندوق أكبر شريحة من المستفيدين بالمقارنة مع معظم المؤشرات العالمية.

وأوضح أن الصندوق العقاري يهدف لتمكين المواطن مهما كانت وظيفته أو عمره من الحصول على تمويل عقاري بكل سهولة وأقل التكاليف، حيث تأتي خدمة المواطن على رأس أولويات الصندوق وذلك عن طريق التحول الرقمي الذي نعمل عليه ونهدف من خلاله إلى التواصل مع المواطن بشكل أسهل.

وكان وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل افتتح العرض الرئيسي للمؤتمر بالحديث عن ” التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في المملكة.