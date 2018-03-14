البيئة: موافقة الوزراء على البرنامج الخيري لسقيا الماء يفتح المجال للمشاركة المجتمعية

سعيد العجل(صدى):

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة إن قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على البرنامج الخيري لسقيا الماء (سقاية) يهدف إلى فتح المجال للمشاركة المجتمعية بالمساهمة في إقامة مشاريع المياه الخيرية، وتشجيع المتبرعين للمشاركة بالأعمال المتعلقة بسقيا الماء، وتنظيم وتسهيل استقبال تبرعات فاعلي الخير والشركات والبنوك والأوقاف والجمعيات الخيرية لإقامة مشاريع المياه لسقيا القرى والهجر وموارد البادية في كافة مناطق المملكة، تحت إشراف الوزارة لضمان إدارة مستدامة لهذه المشاريع.

وقال وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي، إن الوزارة أعدت آلية عمل للبرنامج والتعريف بأهدافه الخيرية لدى القطاع الخاص والجمعيات الخيرية ومدراء المسؤولية الاجتماعية في البنوك والشركات، في هذه البلاد المباركة والتعريف بحساب البرنامج البنكي لدى الوزارة للراغبين في المشاركة في هذا الاجر العظيم.

وأفاد الدكتور السبيعي أن مشاريع السقيا المقترح تمويلها من هذا البرنامج تشمل حفر الابار الأنبوبية واليدوية، وتوريد وتركيب المضخات على الآبار، وإقامة خزانات لتجميع المياه واشياب ووحدات شرب، وإقامة محطات تحلية مصغرة، وسقيا القرى والهجر وموارد البادية المحتاجة عن طريق الناقلات. مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن قريبا عن تفاصيل البرنامج وكيفية المشاركة فيه.