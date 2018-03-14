فنلندا تتربع على قمة تقرير السعادة العالمى

هلسنكي(صدى):

جاءت دولة فنلندا الأولى في تقرير السعادة العالمي الصادر اليوم الأربعاء، وذلك من بين 156 دولة حسب مستويات السعادة، بناء على عوامل مؤثرة مثل متوسط العمر المتوقع والدعم الاجتماعي والفساد.

وتقرير هذا العام هو الأول الذي يشمل المهاجرين الذين تم تقييمهم في 117 بلد.

حيث هيمنت الدول الاسكندنافية على المؤشر، وذلك منذ أن تم إصداره لأول مرة في عام 2012، وفي قمة هذا المؤشر دفعت فنلندا بالنرويج المجاورة إلى المركز الثانى.

أما باقي الدول التي جاءت في المراكز العشر الأول فهي : الدنمارك وأيسلندا وسويسرا وهولندا وكندا ونيوزيلندا والسويد وأستراليا.

كما تراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة 18 من 14 العام الماضي فى المؤشر الذي تعده شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.