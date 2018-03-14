” غازكو ” توضح نوعية المنظمات التي يجب الامتناع عن استخدامها

علي القحطاني(صدى):

أوضحت شركة الغاز والتصنيع الأهلية غازكو أن ما تم تداوله حول تسريب بعض المنظمات الخاصة بالشركة للغاز غير صحيح، داعية مستخدمي المنظمات الرديئة وغير الأصلية إلى التوقف عن استخدامها واستبدالها بأخرى من الشركة.

وأكدت الشركة أن جميع المنظمات التي تحمل شعار ” غازكو ” فوق المنظم تتميز بالجودة العالية المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.

ومن الجدير بالذكر، إنه جاء ذلك عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو يقول ناشروها أن أسطوانات الغاز الحالية قد تنفجر؛ بسبب تسرب في رأس المنظم، الأمر الذي نفته الشركة.