بالصور.. ” بروجيكت وان ” تسعى لتحطم الرقم القياسي على حلبة النوربورجرينج

برلين(صدى):

أكد توبياس موريس رئيس مرسيدس AMG أن السيارة الخارقة Project One يمكنها تحطيم الرقم القياسي على حلبة النوربورجرينج الألمانية الشهيرة. وكانت أسرع لفة جرت على الحلبة على الاطلاق بزمن 6 دقائق و11.1 ثانية وحققها السائق ستيفان بيلوف على متن بورشة 956 في سباق النوربورجرينج 1000 كم في عام 1983 ، أما الرقم الحالي الأفضل فتحمله بورشه 911 GT2 RS بزمن قدره 6 دقائق و47 ثانية.

وعندما ننظر لمواصفات Project One فهي سيارة يمكنها التفوق على أي سيارة أخرى مخصصة للطرق دخلت الحلبة يوماً ما, خاصة أن بورشة GT2 RS قوتها أقل من 700 حصان بينما تحمل Project One محرك مستعار من الفورمولا 1 بقوة 1000 حصان حتى 1100 حصان مع 675 كجم من القوة السفلية وهو ما يتفوق بدوره على بورشة 911.

ورفض موريس تحديد موعد اقتحام السيارة للحلبة ولكن الشركة فصلت الرقم السابق على الحلبة بالتفاصيل وأكد موريس أن التحدي الأكبر سيكون في ايجاد السائق القادر على استخراج أقصى قدرة للسيارة . وتأتي السيارة بجانب المحرك من سباقات الفورمولا 1 بناقل حركة مانيوال آلي من 8 سرعات مطور من Xtrac.