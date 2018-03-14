السبب الحقيقي وراء انفصال زين مالك وجيجي حديد

نورة الشهري(صدى):

كشفت مصادر عن السبب الحقيقي وراء انفصال المغني البريطاني زين مالك وعارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، حيث أن ضغوطات العمل التي يتعرضان لها بسبب جدول أعمالهما المزدحم هو السبب.

كما أن الحفلات التي يحييها “زين”، البالغ من العمر 25 عاما، وعروض الأزياء التي تشارك فيها جيجي لأشهر الماركات العالمية، آخرها أسبوع الموضة في باريس، قضى على علاقتهما بشكل تدريجي لذلك قررا الانفصال بعد ارتباطهما لأكثر من عامين.

وبالرغم من أنهما أعلنا انفصالهما بشكل ودي، وذلك من خلال تغريده مشتركة بموقع التدوينات القصيرة الشهير ” تويتر”، إلا أن زين قرر حذف جيجي من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” هي ووالدتها يولاندا فوستر.