بالفيديو والصور.. ” دبي ” تحطم رقما قياسيا بأكبر شاشة عرض جوية في العالم

دبي(صدى):

دخلت مدينة ” دبي ” ، موسوعة ” جينيس ” العالمية للأرقام القياسية، وذلك بعد أن حطمت رقمًا قياسيًا جديدًا بأكبر شاشة عرض جوية في العالم، حيث تابع الحدث جمهور كبير من المقيمين في دبي، بالإضافة لعدد من ممثلين عن “جينيس” لتوثيق هذا الإنجاز غير المسبوق.

وجاء العرض ضمن مبادرات عام زايد، حيث اشتمل تسجيل هذا الرقم القياسي العالمي الجديد الذي حققته مجموعة ” وصل ” لإدارة الأصول – وهي شركة متخصصة بتطوير وإدارة العقارات في دبي – على عرض شاشة جوية يبلغ قياسها 300 قدم، حلقت في سماء دبي، وتم سحبها بواسطة طائرة هليكوبتر من طراز ” بيل 212 ” .

وقامت طائرة آخرى من نفس الطراز بعرض فيديو على الشاشة، باستخدام مزيج من تقنية الواقع الافتراضي والعرض المباشر، وتم بث فيلم قصير عن ” عام زايد ” ، ليتابع الجمهور عملاً مرئيًا رائعًا، يبرز المآثر والقيم التي رافقت حياة الشيخ زايد آل نهيان.

كما استطاع الجمهور، مشاهدة الشاشة من مسافة تصل إلى 3 كيلومترات، وكانت رحلتها قد انطلقت من ” سكاي دايف دبي ” ، وذلك قبل أن تحلق فوق ساحل دبي، وصولًا إلى حديقة زعبيل مرورًا بمشروع ” وصل1 ” الذي تقوم شركة ” وصل ” بتطويره.

فيما حلقت الطائرات فوق ” خور دبي ” لتعود إلى الساحل، وتهبط في ” سكاي دايف دبي ” بعد رحلة طيران استمرت نحو 90 دقيقة.