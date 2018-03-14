” الصحة ” تكشف حقيقة مرض ” SOL ” الذي ينتقل عبر الشيشة

عادل الحربي(صدى):

نفت وزارة الصحة، تحذيرها من مرض يدعى ” SOL ” ؛ وذلك بعد تداول رسالة عن خطورته، وأنه قاتل وليس له علاج وينتقل عبر الشيشة، مشيرة إلى عدم وجود مثل هذا المرض.

وفي هذا السياق، قال مسعل الربيعان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: ” لا يوجد مرض بهذا الاسم، ولم يرد إلى الوزارة، تحذير من منظمة الصحة العالمية، عن هذا المرض ” .

وتابع: ” نؤكد على الضرر الصحي الكبير، الذي تسببه الشيشة والتدخين بجميع أنواعه، وندعو الجميع للامتناع عن التدخين، بكافة أنواعه؛ حفاظًا على صحة الفرد والمجتمع ” .

يُذكر أنه تم تداول أنباء عن بداية أعراض ذلك المرض، والتي تشمل كحة مصحوبة بدم، والنهاية تكون وفاة حتمية.