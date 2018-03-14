  • الأربعاء 14

    مارس

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. محمد نور يستعد لأولى حفلاته بالمملكة في أبريل القادم

محمد نور يستعد لأولى حفلاته بالمملكة في أبريل القادم

محمد نور يستعد لأولى حفلاته بالمملكة في أبريل القادم
أماني الغامدي(صدى):

يستعد المطرب المصري محمد نور، لإحياء أول حفل له بالمملكة العربية السعودية في شهر إبريل القادم.

حيث عبر ” نور ” عن سعادته الكبيرة لإحياؤه حفل بالمملكة، ونشر صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام “.
معلقًا عليها : ” صباح الخير علي كل حبايبي يومكم جميل إن شاء الله لكل جمهوري الجميل اللي في السعوديهً إن شاء الله الحفله شهر ابريل القادم “.

والجدير بالذكر أن ” نور ” يواصل تسجيل أغنيات ألبومه الجديد والمقرر طرحه قريبًا.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *