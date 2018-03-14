محمد نور يستعد لأولى حفلاته بالمملكة في أبريل القادم

أماني الغامدي(صدى):

يستعد المطرب المصري محمد نور، لإحياء أول حفل له بالمملكة العربية السعودية في شهر إبريل القادم.

حيث عبر ” نور ” عن سعادته الكبيرة لإحياؤه حفل بالمملكة، ونشر صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام “.

معلقًا عليها : ” صباح الخير علي كل حبايبي يومكم جميل إن شاء الله لكل جمهوري الجميل اللي في السعوديهً إن شاء الله الحفله شهر ابريل القادم “.

والجدير بالذكر أن ” نور ” يواصل تسجيل أغنيات ألبومه الجديد والمقرر طرحه قريبًا.