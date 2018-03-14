لأول مرة على مستوى الخليج.. الإمارات تسمح للنساء بقيادة الهليكوبتر

أبوظبي(صدى):

أتاحت الإمارات، للنساء المشاركة في عمليات تأمين السماء؛ وذلك من خلال قيادة الطائرات الهليكوبتر، حيث تعتبر تلك المرة الأولى على مستوى الخليج، الذي يتم فيها السماح للنساء بقيادة الطائرات.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة مدينة دبي، عن 5 وظائف جديدة للنساء، يمكن من خلالها للنسوة الإماراتيات، أن يقُدن الطائرات الهليكوبتر التابعة للشرطة، للمرة الأولى، مناشدة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظيفة، يمكنهم التقدم للمشاركة في حماية سماء دبي.

وفي هذا السياق، أوضح اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أنهم حريصون على تسهيل عملية التعيين للمواطنين، بما يواكب توجهات حكومة دبي، في استقطاب القدرات المواطنة، وذلك من خلال منصة الاختيار والتوظيف الذكي، في معرض الإمارات للتوظيف.