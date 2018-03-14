صورة غامضة لجسم فضائي طائر مجهول المصدر

واشنطن(صدى):

اعتقد مجموعة من المهتمين بعلوم الفضاء والأجسام الفضائية وجود مخلوقات فضائية، وذلك بعد نشرهم فيديو يزعم مشاهدة طيارين تابعين للبحرية الأمريكية لجسم غريب مجهول.

وجاء نشر اللقطات المصورة بعد عام على إيقاف البنتاجون برنامج مكرس لدراسة الأجسام المجهولة في الفضاء الجوي.

مع العلم أن الفيديو هو عبارة عن لقطات من وزارة الدفاع الأمريكية التقطتها طائرة من طراز F / A-18 سوبر هورنيت لجسم طائر مجهول الهوية ويطير بسرعة عالية.

ويأتي نشر اللقطات حول جهود البنتاجون السابقة لتفسير ظاهرة جوية غامضة، ونشرها شريطي فيديو يظهران مشاهدة طيارين عسكريين أجساما طائرة مجهولة الهوية.

لكن أكدت مصادر أن الفيديو الذي صدر حديثًا ما هو إلا فيضا من فيض المواد التي بحوزة البنتاغون حول الظواهر الفضائية الغامضة مطالبا بنشرها وطرحها للنقاش العام.