مؤشر السوق يواصل تراجعه للجلسة الثانية على التوالي

علي القحطاني(صدى):

واصل مؤشر السوق تراجعه للجلسة الثانية على التوالي خلال جلسة، اليوم الأربعاء، حيث أغلق مؤشر الأسهم عند مستوى 7775 نقطة بخسارة 3 نقاط.

وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 4.2 مليار ريال، بعدد أسهم متداولة بلغت أكثر من 159 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 105 ألف صفقة، ارتفعت خلالها 101 شركة، فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.

وتراجع سهما ” مصرف الراجحي، وسابك ” بنسبة 2% عند 74.90 ريال للأول و 1% عند 110.20 ريال للثاني، كما أنهت أسهم كلًا من ” التصنيع الوطنية، السعودي الفرنسي، التعاونية، البنك الأول، والحمادي ” تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين 1 و2%.

وفي المقابل تصدر سهم ” بترو كيم ” ارتفاعات اليوم بنحو 8% عند 26.30ريال، كما صعد سهم ” اكسترا ” بأكثر من 7% عند 67.50 ريال، مسجلًا أعلى إغلاق في أكثر من عامين ونصف.

كما أغلق سهم ” ساسكو ” عند 17.80 ريال بنسبة ارتفاع 3%، وارتفع سهم ” أسمنت الجنوبية ” بنسبة 1% عند 48.50 ريال.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ” نمو ” اليوم منخفضًا 78.70 نقطة ليقفل عند مستوى 3020.99 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 92 ألف سهم تقاسمتها 154 صفقة.