بعد الإطاحة باليونايتد من دوري الأبطال.. صلاح يقصف جبهة آشلي يونغ بذكاء

نواف السالم(صدى):

وجه نجم ليفربول المصري محمد صلاح، رسالة سخرية إلى مدافع اليونايتد آشلي يونغ؛ عقب الإطاحة بمانشستر يونايتد من دوري الأبطال على يد إشبيلية في مفاجئة صادمة للجميع.

وجاءت سخرية ” صلاح ” ردًا على آشلي يونغ الذي بادر بالسخرية منه عقب مباراة فريقه أمام ليفربول التي انتهت بفوز اليونايتد، حيث علق عبر انستغرام قائلًا: ” توقفوا عن سؤالي عن صلاح! هو ليس في جيبي، أنا أقسم بذلك”، وجاء ذلك ردًا على جماهير الفريق التي وضعت صور لصلاح في جيب أشلي يونغ؛ لتؤكد على تفوق لاعبهم على نجم ليفربول.

وقال ” صلاح ” عبر تغريدة له صباح اليوم الأربعاء، ضاحكًا: ” ألا يمكن أن تأتي قرعة دوري أبطال أوروبا قريبًا بما يكفي؟ ” .

ولاقت تغريدة ” صلاح ” تفاعل كبير من جماهيره وعاشقيه؛ حيث اعتبروا أن الرد جاء بذكاء وبشكل جيد من صلاح، الذي تعرض لسخرية من جانب جماهير ومدافع اليونايتد.

يذكر أن إشبيلية يحتل المركز الخامس في الدوري الإسباني،بينما يحتل اليونايتد وصافة الدوري الإنجليزي، وهو ما ضاعف من صدمة عشاق اليونايتد.