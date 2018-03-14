الأرصاد تتوقع هطول أمطار وارتفاع درجات الحرارة في ربيع 2018

نايف السالم(صدى):

أعلن مركز جدة الإقليمي للمناخ، بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، عن التوقعات الفصلية لربيع 2018م، والتي تتسم أبرز ملامحه بارتفاع تدريجي للحرارة، مع احتمالية هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة.

وأشارت توقعات المركز، إلى أن هذا الفصل سيشهد عدم استقرار الطقس بشكل عام، كارتفاع عدد حالات العواصف الرعدية الممطرة والعواصف الرملية، يرافقها نشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مستوى الرؤية الأفقية.

بالإضافة لذلك، يتوقع هطول أمطار غزيرة مع إمكانية التنبؤ بهذه الحالات من خلال التوقعات قصيرة المدى، والتي تبث في الموقع الإلكتروني للهيئة.

فيما تشير التوقعات الفصلية لربيع هذا العام، إلى أن تكون احتمالية معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من معدلها الفصلي على معظم مناطق المملكة، حيث تزداد تلك الاحتمالية على شمال شرق المملكة.

ولفت المركز، إلى أن فصل الربيع، يبدأ أرصادياً في الأول من مارس وينتهي في 31 مايو 2018م.