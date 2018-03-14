بالصور.. انطلاق نسخة فالكيري المصغرة من أستون مارتن بنظام دفع هجين

جنيف(صدى):

أكدت أستون مارتن أن نسخة فالكيري الصغيرة المقبلة صممت لتنافس سيارات مثل فيراري 488 GTB وماكلارين 720S وستعتمد في سبيل ذلك على نظام دفع هجين. وقالت الشركة خلال معرض جنيف للسيارات عبر رئيسها التنفيذي آندي بالمر أن السيارة الفائقة بمحرك وسطي ستطور بالتعاون مع فريق ريد بول لسباقات الفورمولا 1 وستطلق في عام 2020.

ولم يقدم بالمر معلومات محددة بخصوص السيارة الفائقة ومنظومة الدفع ولكنه استبعد احتمال استخدام محرك V12 لجعلها أخف وزناً وربما ستعتمد على نسخة من محرك V8 سعة 4 لتر بشاحنين توربينيين من مرسيدس AMG مع محرك كهربائي وهو ما يولد في سيارات مرسيدس قرابة 700 حصان.

وقال بالمر كذلك أن السيارة ستعتمد على هيكل من الياف الكربون مع مقدمة من الألومنيوم وهذه التعديلات ستجعل السيارة خفيفة الوزن. كما قال بالمر أن فالكيري تتواجد لسبب قوي وهو جعل أستون مارتن على الخريطة لتصنيع سيارات فائقة بمحرك وسطي. وأضاف أن السبب لتقديم فالكيري هو تجهيز الأرض لقبول طراز منافس لفيراري 488.