قرارات جديدة لضبط سوق الانتقالات

نواف السالم(صدى):

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، غياني إنفانتينو، إن الاتحاد بصدد إقرار قواعد جديدة؛ لتعزيز الشفافية في صفقات انتقال اللاعبين، مشيرًا إلى أنها لن تلقى ترحيب من الجميع.

ولفت إلى أنه من المؤسف عدم وجود هذه القواعد حتى الآن، مشيراً إلى أنها لا تزال مطروحة للنقاش في الاتحاد الدولي.

وأضاف: ” لم نتوصل بعد إلى استنتاج.. هي موضوعات معقدة للغاية، ونريد أن نأخذ قرارات، خاصة ما يحمي الأندية التي تدرب لاعبين ، موضحًا أن المال ليس مشكلة في حد ذاته إذا تم استخدامه بشكل شفاف وصحيح.