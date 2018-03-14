وظائف إدارية شاغرة للنساء بشركة ” صلة ” في الخبر

فاطمة المالكي(صدى):

توفر الشركة الوطنية ” صلة ” ، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عدة وظائف إدارية شاغرة للنساء.

حيث أوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة جاءت بمسمى وظيفي ” ممثلة خدمة عملاء ” ، وذلك للعمل من المنزل، ضمن نظام ” الشفتات المسائية ” وخلال نهاية الأسبوع، في محافظة الخبر.

وحددت الشركة، أنّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الدبلوم أو الدرجة الجامعية، لافتة لأن الأفضلية لمن يمتلك خبرة سابقة في نفس المجال.

وأتاحت الشركة التقديم، عبر بوابة ” صلة ” للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ 13 مارس 2018م، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبات في الالتحاق بتلك الوظائف، التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي: هنا .