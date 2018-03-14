غارات جوية جديدة على الغوطة الشرقية ومقتل 24 مدنيا

دمشق(صدى):

شنت الطائرات الحربية التابعة لنظام الأسد وحلفاؤه، اليوم الأربعاء، غارات جوية جديدة استهدفت مناطق وبلدات غوطة دمشق الشرقية، لتعاود الانفجارات إليها من جديد.

وأوضح المرصد الصوري لحقوق الإنسان، أن الغارات استهدف المناطق الخاضعة لسيطرة فليق الرحمن وحركة أحرار الشام الإسلامية المعارضة، ومناطق في مركز سقبا للدفاع المدني.

وأضاف أن الطائرات السورية والروسية استهدفت مناطق ” جسرين، حرستا، سقبا، وحمورية ” بـ 30 غارة جوية، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 30 صاروخ أرض- أرض مع قصف مدفعي وصاروخي.

وأسفر القصف المستمر والمتواصل عن قتل مدنيين، وإصابة أكثر من 60 آخرين، بالإضافة إلى أَرار مادية ودمار في البنية التحتيه وممتلكات مواطنين، بينهم عدد كبير عالف في الأبنية التي تعرضت للقصف.

كما أشار المرصد إلى أنه بذلك ترتفع حصيلة الخسائر البشرية خلال أكثر من 24 ساعة إلى 24 شهيد مدني بينهم طفلان ومواطنة، فيما ارتفع عدد الجرحى مجددًا ليبلغ أكثر من 200 جريحًا مدنيًا بينهم عشرات الأطفال والمواطنات.