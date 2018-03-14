” كاسبرسكي لاب ” تكشف ثغرة خطيرة بالأجهزة الذكية ترسل صورك دون علمك

أماني الغامدي(صدى):

أوضح باحثون في شركة ” كاسبرسكي لاب ” المتخصصة في أمن المعلومات، أن هناك ثغرة خطيرة في كاميرات الأجهزة الذكية تقوم بالتقاط الصور للمستخدمين وإرسالها للآخرين دون علمهم.

وأشار الباحثون إلى أن تلك الثغرة توجد بصورة خاصة في الأجهزة الذكية التي تدعم أنظمة المراقبة المكتبية والأمنية، والتي تدعم أنظمة مراقبة الأطفال.

وأكد الباحثون أن الهاكرز ومخترقي الأجهزة يستطيعون من خلال تلك الثغرة: الوصول إلى البث المرئي والمسموع لتلك الكاميرات، وتحميل برمجيات خبيثة، يمكنها تنفيذ عمليات تخريب دقيقة.

وفي السياق نفسه، يقوم الهاكرز باستخدام الكاميرا لشن هجمات إلكترونية على أجهزة أخرى في شبكة ” الواي فاي ” المحلية أو أي شبكات خارجية أو أي أجهزة أخرى، وسرقة المعلومات الشخصية والبنكية للمستخدمين.