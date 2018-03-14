بعد تجديده للأهلي المصري.. عبد الله السعيد مهدد بالإيقاف 6 أشهر

طلال الغامدي(صدى):

يبدو أن أزمة لاعب الأهلي المصري النجم عبد الله السعيد، ستشهد الفترة المقبلة الكثير من المفاجآت، التي ظن الجميع أنها ستنتهي بتجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وأوضح مستشار قانوني لاتحاد كرة القدم المصري، محمد الماشطة، أن ” السعيد ” معرض للإيقاف لمدة 6 أشهر.

وقال ” الماشطة ” : ” لا يجوز التفاوض مع أي لاعب مباشرة، إلا في آخر 6 أشهر بعقده مع النادي الذي يلعب له، وبخلاف ذلك لا يجوز التفاوض إلا من خلال الناديين” .

وتابع: ” تاريخ العقد سيحدد كل شيء في تلك القضية، وكيف للاعب مثل عبدالله السعيد أن يوقع على عقود من دون تاريخ، لا أملك معلومة مؤكدة، لكن لا أعتقد أن يوقع لاعب بقيمة وقامة السعيد على عقود بدون تاريخ ” .

وأضاف: ” اللائحة تنص على أن اللاعب الذي يوقع لناديين يتعرض لعقوبة إيقاف من 4 إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية يقرها اتحاد الكرة المصري “.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، ساهم في تجديد السعيد للأهلي، بعد اجتماعه مع الخطيب واللاعب، وحسم الأمور المالية .

يجدر الإشارة إلى أن الأهلي قرر عرض عبدالله السعيد للبيع بعد ساعات من تجديد عقده مع النادي.