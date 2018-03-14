الأمن العام: التشهير بالآخرين جريمة تصل عقوبتها لغرامة نصف مليون ريال

عادل الحربي(صدى):

أكد الأمن العام، أن جريمة التشهير بالآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت، تعد من الأعمال المجرمة الواردة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأشار الأمن العام عبر حسابه بموقع ” تويتر ” ، أن عقوبة مرتكب هذه الجريمة، هي السجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن ٥٠٠,٠٠٠ ريال أو بإحداهما .

وحذَّر الأمن العام، جميع المواطنين من خطورة مثل هذه الأفعال، داعياً إلى سرعة الإبلاغ عن طريق: أقرب مركز شرطة، تطبيق كلنا أمن، البوابة لاإلكترونية لوزارة الداخلية، إرسال بريد إلكتروني على [email protected]