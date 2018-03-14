الأمن العام: التشهير بالآخرين جريمة تصل عقوبتها لغرامة نصف مليون ريال
أكد الأمن العام، أن جريمة التشهير بالآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت، تعد من الأعمال المجرمة الواردة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأشار الأمن العام عبر حسابه بموقع ” تويتر ” ، أن عقوبة مرتكب هذه الجريمة، هي السجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن ٥٠٠,٠٠٠ ريال أو بإحداهما .
وحذَّر الأمن العام، جميع المواطنين من خطورة مثل هذه الأفعال، داعياً إلى سرعة الإبلاغ عن طريق: أقرب مركز شرطة، تطبيق كلنا أمن، البوابة لاإلكترونية لوزارة الداخلية، إرسال بريد إلكتروني على [email protected]
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