سيدة تطالب بالخلع لإدمان زوجها على الأفلام الإباحية

القاهرة(صدى):

تحملت ” هدير ” البالغة من العمر 31 عام، طوال 8 سنوات، تصرفات زوجها وخيانته لها، حتى خرجت عن صمتها وتقف أمام مكمة الأسرة في مصر، بالتجمع الخامس، تطالب بخلعه، قائلة: ” جوزي دخل الواي فاي، بيتنا عشان يتفرج على أفلام جنسية براحته، وبيعمل حركات تخليني أخاف على بنتي منه ” .

وبالتطرق للتفاصيل، قالت ” هدير ” : ” لم أكن أتخيل أن يكون شريك حياتي تافهًا، وصاحب أفكار وتصرفات مراهقة، لا يراعي مشاعر أهل بيته، فقد اعتاد السهر داخل المنزل لساعات كثيرة، على هاتفه المحمول؛ ليشاهد تلك الافلام حتى أوقات متأخرة من الليل، وكان دائما يتحجج بأنه يقوم بمحادثة شقيقة في الخارج ” .

وأشارت الزوجة إلى أنها حاولت مرات عديدة، إقناع زوجها بالعدول عن ذلك؛ لخوفها على طفلتها من أفعال، حتى قادتها الصدفة؛ لاكتشاف خيانته مع أكثر من ساقطة متبادلين، بينهما رسائل فيديوهات جنسية وغرامية مشبوهة.

يُذكر أن ” هدير ” لجأت إلى محكمة الأسرة، بالتجمع الخامس؛ لرفع دعوى خلع ضده، وحملت الدعوى رقم 216 لسنة 2018، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها.