طبق سلطة غير طازج من ” ترامب ” إلى وزير خارجيته المقال

واشنطن(صدى):

في حادثة تكشف العلاقات المضطربة بين الشخصيات السياسية، أوضحت مجلة أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أجبر وزير خارجيته المقال ريكس تيلرسون، بأمر مقزز خلال زيارتهما إلى الصين، وقد نفذه ” تيلرسون ” دون اعتراض.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس الأمريكي أجبر ” تيلرسون ” على أكل طبق سلطة غير طازج خلال اجتماع عُقد في الصين، على سبيل المجاملة للجانب الصيني، بعد أن قلق ” ترامب ” من شعور الجانب الصيني بالإهانة في حال عدم تناول السلطة.

وطالب ” ترامب ” حينها وزير الخارجية بتناول السلطة بسرعة، قائلاً : ” ريكس، كل السلطة ” .

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