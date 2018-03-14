البيئة: انطلاق منتدى النحالين في الطائف

سعيد العجل(صدى):

انطلقت اليوم فعاليات منتدى النحالين الوطني الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة الطائف بحضور ١٢ جمعية للنحالين وأكثر من ٢٠٠ مشارك في ٣ جلسات رئيسة.

وخلال كلمته في افتتاح المنتدى قال مدير عام الزراعة في الطائف حمود الطويرقي إن المنتدى يهدف لعرض خطة تطوير النحل في المملكة والالتقاء بالباحثين والمختصين ومربي النحل والمهتمين بهذه المهنة، ومناقشة عدة محاور هامة تتعلق بتربية النحل للوصول إلى الأهداف المنشودة، بناء على أسس علمية متينة، وإيجاد الحلول للعوائق والتحديات التي تواجههم.

وقال الطويرقي إن الوزارة وضعت خطة تطويرية لهذا القطاع الحيوي الهام وأخذت على عاتقها مراعاة احتياج النحالين والمهتمين بهذا القطاع من خلال استحداث إدارة ومبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 م لتنمية وتطوير قطاع النحل ودعم النحالين لتنامي نشاط تربية النحل وإنتاج العسل وأهمية تطويره بالمملكة وللمساهمة في تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال رفع مستوى الكفاءة والجودة ونشر الطرق الحديثة في تربية النحل بهدف تحقيق عوائد اقتصادية أعلى وزيادة فرص العمل للمواطنين.

وبين مدير زراعة الطائف ان الوزارة تعمل من خلال مشاريع مبادرة تطوير صناعة النحل على برنامج تحسين وتطوير سلالة النحل المحلية وحمايتها والمحافظة عليها وبرنامج تطوير البنى التحتية ورفع وتنمية كفاءة المحتوى المحلي وبناء القدرات وبرنامج تنظيم وتنمية المراعي النحلية وحمايتها وبرنامج تطوير صناعة النحل وإنتاج العسل وتشجيع الإستثمار وبرنامج تطوير الخدمات الارشادية والزراعية والبحث العلمي.

من جانبه أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن هذا المنتدى سيكون إحدى المحطات الرئيسة لتطوير قطاع النحل بالاستفادة من خبرات النحالين المتميزين الذين يحضرون المنتدى. وقال المهندس العيادة إن عدد النحالين في المملكة تجاوز ١٤ ألف نحال أثبتوا تميزهم في المحافل والمسابقات الدولية والمحلية، وعلينا الاستفادة من ذلك في تطوير صناعة النحل.

من جانبه شكر الأستاذ مقبول الطلحي نيابة عن النحالين وزارة البيئة والمياه والزراعة على هذا المنتدى الذي يقام في منطقة الطائف التي تعتبر من المناطق المتميزة في إنتاج النحل والعسل نظرا لطبيعتها وتنوع الأشجار فيها.

يشار إلى أن المنتدى الذي يختم أعماله يوم الخميس يناقش موضوعات أساسية في صناعة النحل تشمل دعم ريادة الأعمال في صناعة النحل، وخطط الوزارة لدعم تربية النحل، إضافة إلى جلسات تفكير ونقاش حول النحل والعسل، ودور صندوق التنمية الزراعي في دعم النحالين.