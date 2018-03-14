في عيد ميلادها.. الأردنية صفاء سلطان تكشف عن عمرها الحقيقي

أماني الغامدي(صدى):

يصادف اليوم الأربعاء الموافق 14 مارس، عيد ميلاد الفنانة الأردنية صفاء سلطان، فهي من مواليد 14 مارس 1980، حيث أكملت اليوم عامها الـ38.

وعلى عكس نجمات كثيرات لا يفصحن عن عمرهم الحقيقي، لم تفعل صفاء ذلك حيث نشرت علي حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالها بعيد ميلادها وأفصحت عن عمرها الحقيقي لجمهورها بروح مرحة.

مع العلم أن من أشهر المسلسلات التي شاركت صفاء سلطان ببطولتها، ” ولادة من الخاصرة ” ، و ” نزار قباني ” ، و ” صبايا ” ، و ” حاجز الصمت “.

والجدير بالذكر أن صفاء سلطان بدأت مشوارها الفني عام 2003، وتزوجت مرتين ولديها ابنة واحدة تدعى ” إيملي ” .