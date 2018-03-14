” البنوك السعودية ” توضح أماكن الاستفادة من خدمة ” أثير “

عادل الحربي(صدى):

كشفت البنوك السعودية، اليوم الأربعاء، عن أماكن الاستفادة من خدمة ” مدى أثير ” ، لافتة إلى إنها تتوفر على أجهزة نقاط البيع يف الأماكن التجارية التي يظهر بها شعار الخدمة عبر الملصقات الخاصة بها أو على شاشة الجهاز.

وأوضح الحساب الرسمي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه تهدف تقنية الاتصال قريب المدى إلى تيسير سبل الحياة على الإنسان، وحرصت العديد من المؤسسات المالية وأنظمة المدفوعات حول العالم على توظيفها في مجالات الدفع الإلكتروني.

وأكدت ” البنوك السعودية ” أنه تسعى التقنية لتحسين تجربة العميل في عملية الدفع، وفتح المجال لابتكار منتجات بديلة وفعالة للدفع؛ تساهم في تقليل الحاجة للتعاملات النقدية، كما بدأت العديد من الدول الفترة الماضية بتحفيز مواطنيها للاستفادة من هذه التقنية وخصوصًا في دول أمريكا الشمالية وأستراليا والمملكة المتحدة وأوروبا وبعض الدول الآسيوية.

وأضافت أنه من المتوقع وصول عدد البطاقات البنكية التي تدعم هذه الخاصية في جميع أنحاء العالم إلى 1.4 مليار بطاقة بنكية بنهاية عام 2018مـ، بينما تعتبر بريطانيا من الدول الرائدة في مجال الدفع من خلال هذه التقنية؛ حيث بدأت البنوك بتقديمها قبل حوالي 10 سنوات.

وأشار رسم بياني صادر عن بنك باركليز البريطاني مؤخرًا عن توقعهم بوصول عدد العمليات التي يتم تنفيذها عبر هذه الخاصية إلى أكثر من 10 مليارات عملية خلال العام الحالي 2018 في المملكة المتحدة وحدها.

وتابعت ” البنوك السعودية ” قائلةً: ” أنه في جميع الأحوال فإن الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني ومن ضمنها خدمة ” مدى أثير ” أكثر أمانًا من التعامل النقدي؛ حيث أن كون الأموال محتفظ بها في بطاقة بنكية ويتم إشعار صاحبها عبر رسائل نصية بأي عمليات يتم تنفيذها هو بالتأكيد أكثر أمانًا من حملها نقدًا.

ومن الجدير بالذكر، إنه ألزمت مؤسسة النقد مؤخرًا جميع البنوك بتضمين اسم المحل التجاري في الرسالة النصية المرسلة للعميل عند إشعاره بعملية الدفع.