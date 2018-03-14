بالصور.. هوندا ريدجلاين 2019 تصل للموزعين في الولايات المتحدة

واشنطن(صدى):

تتوفر هوندا ريدجلاين 2019 حاليًا لدى وكلاء هوندا في الولايات المتحدة منذ 6 مارس مع قيمة 29.990 دولار لإصدار 2WD RT للمبتدئين دفع ثنائي. وتدعو هوندا سيارتها ريدجلاين 2019 بسيارة بباب خلفي ديناميكي والمثالي للمناسبات الرياضية والنزهات وغيرها من أنواع التجمعات في الهواء الطلق. ومع الأخذ في الاعتبار ، فإن واحدة من أفضل ميزات السيارة هي Dual Action Tailgate الذي يوفر وصولاً سهلاً إلى صندوق الأمتعة الخلفي القابل للإنغلاق ، ومنافذ طاقة داخلية بقوة 115 فولت في الداخل ، وأول نظام صوتي للشاحنات في العالم.

وفي الداخل ، ستوجد مجموعة واسعة من الميزات القياسية والاختيارية وستوفر المبالغ الإضافية تجهيزات جيدة مثل شاشة العرض للنظام الصوتي 8 بوصة التي تعمل باللمس الصوتي مع اندرويد أوتو وابل كار، ونظام تحكم بالحرارة ثلاثي المناطق ومقعد سائق قابل للتعديل بثمانية وضعيات وإضاءة داخلية محيطة.

وبالنسبة لموديلات 2019 ، تشتمل مواصفات RT ، Sport و RTL الآن على منفذ USB , في حين تأتي كل من RTL و RTL-T مع نافذة خلفية منزلقة وفتحة سقف. وتتوفر للسيارة مجموعة واسعة من أكسسوارات هوندا الأصلية المصممة خصيصًا لريدجلاين.

وتحت غطاء شاحنة هوندا ، تم تزويد السيارة بمحرك i-VTEC V6 سعة 3.5 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات يوفر 280 حصاناً وعزم دوران يبلغ 262 رطل قدم (355 نيوتن متر). وسيختبر العملاء الذين يختارون طرازات الدفع الكلي تجربة إدارة عزم الدوران الذكي المتغير (i-VTM4) من هوندا والتي من المفترض أن تعمل على تحسين الأداء والتعامل مع جميع الأحوال الجوية.